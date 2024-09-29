Матч «Атлетико» – «Реал» продолжился после 20-минутной паузы

Судья разрешил командам продолжить игру после остановки, связанной с поведением болельщиков.

Напомним, мадридское дерби пришлось прервать вскоре после гола «Реала»: болельщики «Атлетико» закидывали голкипера «сливочных» Тибо Куртуа посторонними предметами. Как объявил диктор стадиона, встречу могли не доиграть сегодня, если бы проблему не удалось уладить, однако арбитр решил, что матч можно возобновить. Команды продолжили игру после паузы, продлившейся около 20 минут.

Гол Эдера Милитао, забитый на 64-й минуте, остаётся единственным в сегодняшнем дерби. За событиями концовки поединка можно наблюдать на сайте LiveResult.ru.