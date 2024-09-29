Матч «Атлетико» – «Реал» остановили из-за болельщиков

Рефери принял решение прервать мадридское дерби. Команды успели отыграть 69 минут, после чего матч был остановлен из-за поведения болельщиков «матрасников» – они забрасывали голкипера «Реала» Тибо Куртуа зажигалками и другими предметами. Игроки отправились в раздевалки, но позднее вернулись.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне попросил фанатов остановиться. Как сообщает Madrid Xtra, матч может быть не доигран сегодня, если нарушителей не удастся утихомирить в кратчайшие сроки.

Незадолго до паузы «Реал» повёл в счёте: на 64-й минуте гостей вывел вперёд Эдер Милитао, забивший после передачи Винисиуса Жуниора.