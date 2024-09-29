«Барселона» не продвинулась в переговорах с де Йонгом

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не горит желанием подписывать новый контракт.

Руководство «сине-гранатовых» ещё несколько месяцев назад сделало 27-летнему футболисту предложение по новому трудовому договору, но тот так и не ответил. Как отмечает инсайдер Маттео Моретто, «Барселона» предложила нидерландцу довольно высокую зарплату – но не настолько высокую, как по условиям нынешнего соглашения.

Френки де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. Хавбек ещё не выходил на поле в текущем сезоне из-за травмы, но уже в ближайшем матче Лиги чемпионов против «Янг Бойз» может вернуться к делу.