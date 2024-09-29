Болельщики «Атлетико» освистывают каждое движение Винисиуса в дерби с «Реалом»

Сегодня, 29 сентября, проходит мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом» в рамках восьмого тура испанской Ла Лиги.

На данный момент идет первый тайм. Счет в матче пока не открыт – 0:0.

Болельщики на трибунах ведут себя очень активно и громко поддерживают свои команды. Однако как только мяч получает бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, то трибуны сразу начинают свистеть.

Стоит сказать, что у Винисиус уже давно страдает от расизма со стороны фанатов и недавно призвал лишить Испанию права на проведение чемпионата мира – 2030.

Следить за ходом событий в матче «Атлетико» - «Реал» можно в текстовой трансляции.