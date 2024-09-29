Гризманн – второй после Месси иностранный игрок с 500 матчами в Ла Лиге

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн проводит свой 500-й матч в чемпионате Испании.

Француз вышел в стартовом составе «матрасников» в дерби с «Реалом». Согласно информации Opta, для 33-летнего игрока это 500-й поединок в рамках Ла Лиги за всю карьеру. Гризманн стал лишь 14-м футболистом, достигшим этой отметки, и вторым иностранцем после аргентинца Лионеля Месси (520), выступавшего за «Барселону».

Антуан Гризманн вернулся в «Атлетико» в 2021 году. Форвард также представлял цвета «Реал Сосьедада» и «Барселоны».

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