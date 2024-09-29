Де Йонг сможет сыграть в ближайшем матче «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг готов принять участие в предстоящем матче.

Нидерландец окончательно восстановился после травмы, полученной ещё в апреле. Как сообщает журналист Адриа Альбетс, 27-летний футболист доступен для участия в предстоящей игре Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз», которая состоится 1 октября.

Френки де Йонг получил травму лодыжки 21 апреля в матче против мадридского «Реала». С тех пор хавбек не появлялся на поле.

Встреча «Барселоны» с «Янг Бойз» стартует в 22:00 по московскому времени. В первом туре общего этапа Лиги чемпионов каталонцы уступили «Монако» (1:2).