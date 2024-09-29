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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» заслуженно дожал «Эспаньол»

29 Сентября 2024 • 21:30 Комментировать
Бетис
1:0
Эспаньол

В восьмом туре Ла Лиги «Бетис» постоянно бил по воротам «Эспаньола», но мяч упорно не шёл в сетку.

Лучший момент первого тайма случился под финальный свисток, когда Абде Эз был сбит в штрафной Омаром эль-Хилали, пенальти. Пострадавший наносил удар с точки, и голкипер парировал.

И снова Эз мог открывать счет после перерыва, но его удар головой все же отражен. У каталонцев шансов практически не было, за исключением выстрела Карлоса Ромеро в штангу. И все же севильцы заслуженно забили, подловив соперника на контратаке, и Джовани Ло Чельсо был точен - 1:0.

«Бетис» поднялся на восьмое место, соперник делит 15-ю строчку.

Протокол игры  
Бетис1:0Эспаньол
(1:0) Ло Чельсо Джовани85'  
Силва РуиБельерин ЭкторЛьоренте ДиегоНатанРодригес РикардоАлтимира Серхи  77' 79' (Кардозо Джонни ( 79') Рока Марк  64' 78' (Руибаль Айтор ( 78') Лосада Икер 60' (Форнальс Пабло ( 60') Ло Чельсо ДжованиЭз Абде 88' (Диао Ассане ( 88') Бакамбу Седрик 60' (Роке Витор ( 60')
Запасные: Перро РоменМенди НобельХуанми МигельАдриан Сан-МигельВьейтес ФрансискоАвила Эсекьель
Гарсия ЖоанЭль Хилали ОмарКумбулла МарашСерхи ГомесРомеро Карлос  74' 87' (Велиз Алехо ( 87') Каррерас Жофре  26' 68' (Кардона Ирвин ( 68') Крал АлексГрагера ХосеЛосано Поль  82' 87' (Агуадо Альваро ( 87') Пуадо Хавьер 55' (Милья Пере ( 55') Хеддира Валид 68' (Техеро Альваро ( 68')
Запасные: Фортуньо АнхельКалеро ФернандоПачеко ФернандоЮнювар НаджиРока АнтониоОливан БрианСанчес Сальвадор
29 сентября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Эспаньол

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Надёжный прогноз и ставка на матч Бетис – Эспаньол чемпионата Испании – 29 сентября 2024
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