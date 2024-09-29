«Бетис» заслуженно дожал «Эспаньол»

В восьмом туре Ла Лиги «Бетис» постоянно бил по воротам «Эспаньола», но мяч упорно не шёл в сетку.
Лучший момент первого тайма случился под финальный свисток, когда Абде Эз был сбит в штрафной Омаром эль-Хилали, пенальти. Пострадавший наносил удар с точки, и голкипер парировал.
И снова Эз мог открывать счет после перерыва, но его удар головой все же отражен. У каталонцев шансов практически не было, за исключением выстрела Карлоса Ромеро в штангу. И все же севильцы заслуженно забили, подловив соперника на контратаке, и Джовани Ло Чельсо был точен - 1:0.
«Бетис» поднялся на восьмое место, соперник делит 15-ю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Ло Чельсо Джовани85'
Силва Руи•Бельерин Эктор•Льоренте Диего•Натан•Родригес Рикардо•Алтимира Серхи 77'79' (Кардозо Джонни (79') •Рока Марк 64'78' (Руибаль Айтор (78') •Лосада Икер60' (Форнальс Пабло (60') •Ло Чельсо Джовани•Эз Абде88' (Диао Ассане (88') •Бакамбу Седрик60' (Роке Витор (60')
Гарсия Жоан•Эль Хилали Омар•Кумбулла Мараш•Серхи Гомес•Ромеро Карлос 74'87' (Велиз Алехо (87') •Каррерас Жофре 26'68' (Кардона Ирвин (68') •Крал Алекс•Грагера Хосе•Лосано Поль 82'87' (Агуадо Альваро (87') •Пуадо Хавьер55' (Милья Пере (55') •Хеддира Валид68' (Техеро Альваро (68')
29 сентября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
Бан пользователя