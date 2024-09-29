«Бетис» заслуженно дожал «Эспаньол»

В восьмом туре Ла Лиги «Бетис» постоянно бил по воротам «Эспаньола», но мяч упорно не шёл в сетку.

Лучший момент первого тайма случился под финальный свисток, когда Абде Эз был сбит в штрафной Омаром эль-Хилали, пенальти. Пострадавший наносил удар с точки, и голкипер парировал.

И снова Эз мог открывать счет после перерыва, но его удар головой все же отражен. У каталонцев шансов практически не было, за исключением выстрела Карлоса Ромеро в штангу. И все же севильцы заслуженно забили, подловив соперника на контратаке, и Джовани Ло Чельсо был точен - 1:0.

«Бетис» поднялся на восьмое место, соперник делит 15-ю строчку.