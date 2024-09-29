Гризманн — в стартовом составе «Атлетико» на битву с «Реалом»

Французский нападающий «Атлетико» Мадрид с первых минут начнёт дерби против мадридского «Реала».

Накануне встречи пресс-служба «матрасников» опубликовала стартовый состав команды. По решение главного тренера Диего Симеоне, в основе сегодня выйдут следующие футболисты: Облак (вр), Хименес, Молина, Мандава, Ле Норман, Галлахер, де Пауль, Льоренте, Гризманн, Сорлот, Альварес.

Начало матча восьмого тура испанской Ли Лиги между «Атлетико» и «Реалом» запланировано на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.