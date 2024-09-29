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Винисиус, Модрич и Беллингем — в основе «Реала» на дерби с «Атлетико»

29 Сентября 2024 • 20:32 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
1 2.95 X 3.45 2 2.45
Через 1 ч. 13 мин.

Сегодня, 29 сентября, мадридский «Реал» встретится на выезде с «Атлетико» Мадрид в рамках восьмого тура испанской Ла Лиги.

Накануне матча пресс-служба «сливочных» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа (вр), Менди, Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Тчуамени, Модрич (к), Беллингем, Вальверде, Винисиус, Родриго.

Встреча между «Атлетико» и «Реалом» должна будет начаться в 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.

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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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