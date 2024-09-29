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Чемпионат Испании. Ла Лига

Автогол на 90-й минуте помешал «Атлетику» переиграть «Севилью»

29 Сентября 2024 • 19:33 Комментировать
Атлетик Б
1:1
Севилья

В восьмом туре Ла Лиги «Атлетик» пытался удержать победный счёт в игре с «Севильей».

Жерар Фернандес мог открывать счет на восьмой минуте, но голкипер сыграл здорово. Иньки Уильямс вскоре едва не вколотил мяч в сетку, но промах. В итоге Микель Хаурегисар из пределов штрафной поразил цель - 1:0. Тут же Уильямс снова был на острие, но его попытка парирована.

Во втором тайме штанга сыграла за «Атлетик» после дальнего удара Доди Лукебакио. Хулен Агирреcабала получил красную карточку на 82-й минуте, а на 90-й баски упустили победу - Иньиго Лекуе ошибся в защите, и мяч от Алекса Падильи влетел в сетку - 1:1.

«Севилья» делит 11-е место, соперник - четвертое.

Протокол игры  
Атлетик Б1:1Севилья
(1:0) Хаурегисар Микель36'  
  90'Алекс Падилья (1:1)
Агирреcабала Хулен  82'Де Маркос Оскар 71' (Peio Canales ( 71') Нуньес УнайПаредес АйторЛекуе ИньигоВесга Микель 59' (Руис Иньиго ( 59') Хаурегисар МикельУильямс Нико 85' (Алекс Падилья ( 85') Гомес Унаи 59' (Гурусета Горка ( 59') Беренгер Алекс 71' (Юри Берчиче ( 71') Уильямс Иньяки
Запасные: Бойро АдамаГоросабел АндониСеррано НикоДжало АльвароМартон ХавьерВивиан Даниэль
Нюланд ЭрьянКармона Хосе Анхель 80' (Педроса Адриа ( 80'  90') Баде ЛуакНьянзу Танги  55'Барко Валентин 46' (Хуанлу Санчес ( 46') Фернандес Жерар 80' (Матео Мейя ( 80') Гудель НеманьяАгум Люсьен 86' (Навас Хесус ( 86') Лукебакио ДодиИхеаначо Келечи 59' (Сусо Хесус ( 59') Эджуке Чидера
Запасные: Фернандес Альваро IIIМонтьель ГонсалоСалас КикеИдумбо Музамбо СтанисАрболь МатиасОртис ПедроБуэно Ману
29 сентября. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Атлетик Бильбао

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