Автогол на 90-й минуте помешал «Атлетику» переиграть «Севилью»

В восьмом туре Ла Лиги «Атлетик» пытался удержать победный счёт в игре с «Севильей».

Жерар Фернандес мог открывать счет на восьмой минуте, но голкипер сыграл здорово. Иньки Уильямс вскоре едва не вколотил мяч в сетку, но промах. В итоге Микель Хаурегисар из пределов штрафной поразил цель - 1:0. Тут же Уильямс снова был на острие, но его попытка парирована.

Во втором тайме штанга сыграла за «Атлетик» после дальнего удара Доди Лукебакио. Хулен Агирреcабала получил красную карточку на 82-й минуте, а на 90-й баски упустили победу - Иньиго Лекуе ошибся в защите, и мяч от Алекса Падильи влетел в сетку - 1:1.

«Севилья» делит 11-е место, соперник - четвертое.