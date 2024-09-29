Автогол на 90-й минуте помешал «Атлетику» переиграть «Севилью»

В восьмом туре Ла Лиги «Атлетик» пытался удержать победный счёт в игре с «Севильей».
Жерар Фернандес мог открывать счет на восьмой минуте, но голкипер сыграл здорово. Иньки Уильямс вскоре едва не вколотил мяч в сетку, но промах. В итоге Микель Хаурегисар из пределов штрафной поразил цель - 1:0. Тут же Уильямс снова был на острие, но его попытка парирована.
Во втором тайме штанга сыграла за «Атлетик» после дальнего удара Доди Лукебакио. Хулен Агирреcабала получил красную карточку на 82-й минуте, а на 90-й баски упустили победу - Иньиго Лекуе ошибся в защите, и мяч от Алекса Падильи влетел в сетку - 1:1.
«Севилья» делит 11-е место, соперник - четвертое.
Протокол игры
|(1:0) Хаурегисар Микель36'
|90'Алекс Падилья (1:1)
Агирреcабала Хулен• 82'Де Маркос Оскар71' (Peio Canales (71') •Нуньес Унай•Паредес Айтор•Лекуе Иньиго•Весга Микель59' (Руис Иньиго (59') •Хаурегисар Микель•Уильямс Нико85' (Алекс Падилья (85') •Гомес Унаи59' (Гурусета Горка (59') •Беренгер Алекс71' (Юри Берчиче (71') •Уильямс Иньяки
Нюланд Эрьян•Кармона Хосе Анхель80' (Педроса Адриа (80') • 90'Баде Луак•Ньянзу Танги• 55'Барко Валентин46' (Хуанлу Санчес (46') •Фернандес Жерар80' (Матео Мейя (80') •Гудель Неманья•Агум Люсьен86' (Навас Хесус (86') •Лукебакио Доди•Ихеаначо Келечи59' (Сусо Хесус (59') •Эджуке Чидера
29 сентября. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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