«Сельта» с «Жироной» забили по голу

Середняки Ла Лиги «Сельта» и «Жирона» на равных играли в восьмом туре. Обилия моментов при этом не было и близко. В конце первого тайма Дэйли Блинд навесил на Янеля Эрреру, который перепрыгнул Пабло Дурана и забил головой - 0:1. На 81-й минуте ответили хозяева своей комбинацией, в которой точку поставил Яго Аспас.

«Сельта» с 10 очками делит восьмое место, у соперника на один балл меньше.