«Сельта» с «Жироной» забили по голу

Середняки Ла Лиги «Сельта» и «Жирона» на равных играли в восьмом туре. Обилия моментов при этом не было и близко. В конце первого тайма Дэйли Блинд навесил на Янеля Эрреру, который перепрыгнул Пабло Дурана и забил головой - 0:1. На 81-й минуте ответили хозяева своей комбинацией, в которой точку поставил Яго Аспас.
«Сельта» с 10 очками делит восьмое место, у соперника на один балл меньше.
Протокол игры
|38'Эррера Янхель (0:1)
|(1:1) Аспас Яго81'
Гуаита Висенте•Родригес Хави•Домингес Карлос•Алонсо Маркос•Каррейра Серхио46' (Альварес Уго (46') • 78'Илайш Мориба65' (Сотело Хьюго (65') •Родригес Дамиан•Мингеса Оскар•Дуран Пабло65' (Аспас Яго (65') •Иглесиас Борха58' (Дувикас Анастасиос (58') •Гонсалес Альфонсо58' (Сведберг Виллиот (58')
Гассанига Пауло•Франсес Алехандро•Блинд Дэйли54' (Давид Лопес (54') •Крейчи Ладислав II•Гутьеррес Мигель•Мартин Иван•Ромеу Ориоль14' (Ван де Бек Донни (14') •Цыганков Виктор•Эррера Янхель72' (Солис Джон (72') •Данджума Арно72' (Хиль Бриан (72') •Руис Абель72' (Порту Кристиан (72')
29 сентября. Стадион "Балаидос".
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