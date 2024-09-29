Де Йонг: «Три травмы лодыжки стали для меня психологической проблемой»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о своих многочисленных травмах.

— Три травмы одной и той же лодыжки стали для меня небольшой психологической проблемой. Но я постепенно обретаю уверенность, чтобы снова сильно бить по мячу и не бояться идти в подкаты. Скоро вернусь, — приводит слова де Йонга журналист Фабрицио Романо.

Стоит напомнить, что 27-летний хавбек пока не выходил на поле из-за травмы. Его возвращение в строй ожидается в самое ближайшее время.

1 октября «Барселона» примет дортмундскую «Боруссию» в рамках второго тура Лиги чемпионов, начало — в 22:00 по московскому времени.