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Де Йонг: «Три травмы лодыжки стали для меня психологической проблемой»

29 Сентября 2024 • 16:50 Комментировать
Алавес
...
Барселона
06.10 17:15

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о своих многочисленных травмах.

— Три травмы одной и той же лодыжки стали для меня небольшой психологической проблемой. Но я постепенно обретаю уверенность, чтобы снова сильно бить по мячу и не бояться идти в подкаты. Скоро вернусь, — приводит слова де Йонга журналист Фабрицио Романо.

Стоит напомнить, что 27-летний хавбек пока не выходил на поле из-за травмы. Его возвращение в строй ожидается в самое ближайшее время.

1 октября «Барселона» примет дортмундскую «Боруссию» в рамках второго тура Лиги чемпионов, начало — в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг

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