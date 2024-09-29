Дудек: «Щесны лучше тер Штегена»

Польского голкипера Войцеха Щесны прочат в «Барселону», и другой бывший вратарь из Польши, известный по победе в Лиге чемпионов в 2005 году Ежи Дудек, считает Щесны более способным голкипером, нежели нынешний основной страж ворот «Барселоны», Марк-Андре Тер Штегена.

- Щесны - голкипер совершенно другого плана, нежели тер Штеген. Я считаю, что тер Штеген слабее как голкипер, нежели Щесны, - цитирует слова Дудека Goal Polonia.

Любопытно, что свою карьеру Дудек заканчивал в другом испанском клубе, злейшем враге «Барселоны» - мадридском «Реале». Дудек выступал за него с 2007 по 2011 год.