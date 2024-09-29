Де Йонг рассказал, что для него значит быть капитаном

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг ответил на вопрос, что для него значит быть капитаном клуба.

— Это гордость. Я всегда буду выкладываться по полной, и постараюсь подать хороший пример людям и коллегам, — приводит слова де Йонга Barca Universal.

Напомним, нидерландский хавбек выступает за «Барселону» с 2019 года. За это время он принял участие в 213 матчах во всех турнирах, забил 17 мячей и стал автором 21 ассиста.

Действующий трудовой договор де Йонга с каталонцами рассчитан до 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 70 миллионов евро.