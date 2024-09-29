Камавинга не выйдет в стартовом составе в дерби с «Атлетико»

Сегодня, 29 сентября, «Реал» встретится на выезде с «Атлетико» в рамках восьмого тура испанской Ла Лиги.

Как утверждает Relevo, полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга не попадет в стартовый состав команды на предстоящий поединок, так как еще не набрал форму после травмы. По информации источника, наставник «сливочных» Карло Анчелотти очень хотел бы выпустить француза с первых минут, но не станет рисковать.

Ранее сообщалось, что Камавинга полностью залечил травму и готов сыграть в дерби.

Встреча между «Атлетико» и «Реалом» должна будет стартовать в 22:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.