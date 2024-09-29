​Саморано высоко оценил работу Диего Симеоне с «Атлетико»

В прошлом чилийский нападающий Иван Саморано поиграл в одной команде с Диего Симеоне - аргентинским наставником мадридского «Атлетико». За более чем двенадцать лет работы с «Атлетико» Симеоне дважды выигрывал чемпионат Испании и дважды выводил клуб в финал Лиги чемпионов.

- Он сделал «Атлетико» побеждающей командой со своим собственным стилем. Уверен, что и в этом году «Атлетико» будет сражаться за высшие награды чемпионата, - цитирует слова Саморано derbyderbyderby.it.

Сегодня вечером мадридскому «Атлетико» предстоит сразиться в очередном туре испанского чемпионата с земляками из «Реала».