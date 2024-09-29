Анчелотти ввёл запрет для игроков «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти был недоволен тем, что его подопечные активно выражали недовольство судейством в прошлом матче против «Алавеса». Как сообщает Marca, итальянский тренер ввёл запрет на такие споры в предстоящем дерби против «Атлетико». Анчелотти призвал своих футболистов сосредоточиться только на матче.

Запрет Анчелотти станет вызовом для Винисиуса, ведь бразильский нападающий часто теряет самообладание и спорит с рефери.

Матч чемпионата Испании между «Атлетико» и «Реалом» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.