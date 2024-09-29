Саморано сочувствует «Севилье»

Чилийский нападающий Иван Саморано в своей карьере успел поиграть за такие клубы, как «Реал» и «Интер», но свою карьеру в Европе он начал в испанской «Севилье». Он до сих пор благодарен клубу за ту возможность и верит в то, что «Севилья» преодолеет свои сложности и вновь станет грозным на всех направлениях клубом.

- Я очень люблю «Севилью», она дала мне первую возможность в европейском футболе. Меня очень расстраивает ситуация, в которой оказался клуб. Дель Нидо, с которым я лично знаком, конфликтует со своим сыном. «Севилья» заслуживает большего, она не должна так страдать, - цитирует слова Саморано derbyderbyderby.it.

Сейчас «Севилья» занимает четырнадцатое место в Ла Лиге.