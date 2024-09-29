Мостовой дал неожиданный прогноз на счёт матча «Атлетико» - «Реал»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился своими мыслями о предстоящем дерби между «Атлетико» и «Реалом». По мнению экс-игрока «Сельты», команда Диего Симеоне возьмёт верх. Мостовой считает, что «матрасники» воспользуются кадровыми проблемами «Реала».

«Рискну и даже поверю, что победит тут «Атлетико», воспользовавшись проблемами своего «заклятого врага. Моя ставка – победа «Атлетико» с точным счетом 2:1», - цитирует Мостового «ВсёПроСпорт».

Матч между «Атлетико» и «Реалом» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.