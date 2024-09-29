Де Йонг отреагировал на слухи о зарплате

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг продолжает восстанавливаться от травмы. Нидерландский футболист дал комментарий по поводу слухов о себе, которые ранее появлялись в прессе.

«Обо мне много чего говорили. Что я не хочу делать операцию, и что мне платят очень много денег. Были цифры в районе 37 миллионов евро или около того, но реальность далека от этой цифры. Я даже близко не зарабатываю такую сумму. Кто-то думает, что я зарабатываю огромные деньги и не тренируюсь, но это неправда», - слова де Йонга приведены на Reddit.

Ранее появлялась информация о том, что «Барселона» хочет добиться хода де Йонга следующим летом.