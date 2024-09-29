Серхио Рамос может уехать на родину Салаха - назван клуб

Центральный защитник Серхио Рамос, который сейчас находится без клуба, может трудоустроиться в Египте. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, в услугах 38-летнего испанца заинтересован «Замалек». Клуб может заполучить звездного игрока бесплатно, если сможет согласовать с ним условия личного контракта.

Рамос известен по выступлениям за мадридский «Реал» и французский «ПСЖ». В прошлом сезоне Серхио защищал цвета «Севильи». Он принял участие в 28 встречах Ла Лиги и забил три мяча. За сборную Испании защитник провел 180 поединков, отметившись 23 голами.