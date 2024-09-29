«Атлетико» – «Реал»: Кого Симеоне и Анчелотти отрядят в стартовые составы на мадридское дерби

В седьмом туре чемпионата Испании столичные «Атлетико» и «Реал» сойдутся в очном матче на «Цивитас Метрополитано». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд.

«Атлетико»: Облак (вр), Лино, Мандава, ле Норман, Хименес, Льоренте, Галлахер, Коке, де Пауль, Хулиан Альварес, Гризманн,

«Реал»: Куртуа (вр), Менди, Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Модрич, Вальверде, Беллингем, Винисиус Жуниор, Эндрик, Родриго.

За «Реал» из-за травмы не сыграет самый звёздный игрок «галактикос» – нападающий Килиан Мбаппе. Зато наверняка сыграет самый скандальный футболист «сливочных» – левый вингер Винисиус Жуниор.

Ещё повреждения в стане «Реала» имеют защитник Давид Алаба, полузащитники Браим Диас, Дани Себальос. Под вопросом хавбек Эдуардо Камавинга.

В стане «Атлетико» травмы у защитника Сесара Аспиликуэты, у полузащитника Пабло Барриоса. Неизвестно, готов ли будет принять участие в предстоящей игре хавбек «матрасников» Тома Лемар.

За семь туров «Реал» набрал на два очка больше, чем «Атлетико» (семнадцать против пятнадцати). В предыдущем туре «Реал» выиграл у «Алавеса» (3:2), а «Атлетико» взял верх над «Сельтой» (1:0).

Матч «Атлетико» – «Реал» начнётся сегодня, 29 сентября, ровно в 22 часа по московскому времени. За ходом встречи можно будет следить посредством прямой текстовой трансляции на LiveResult.Ru.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов