Тренер «Барселоны» объяснил, почему убрал из состава Левандовски

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик объяснил, почему польский центрфорвард Роберт Левандовски был заменен в гостевом поединке чемпионата Испании против «Осасуны».
«Левандовски заменили, потому что ему нужен отдых. Роберт сильный футболист, но у нас каждые три дня матч. Это было сделано для его же блага», - передает слова немецкого специалиста газета Marca.
Напомним, что «сине-гранатовые» на выезде проиграли «Осасуне» со счетом 2:4. Несмотря на эту неудачу, подопечные Флика продолжают занимать первое место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Барса» опережает идущий вторым «Реал» на четыре очка.
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