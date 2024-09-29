Радимов отреагировал на сенсационное поражение «Барселоны»

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на поражение каталонской «Барселоны» в рамках десятого тура чемпионата Испании.

«Ну вот и лузнула «Барселона», - написал Радимов в своих социальных сетях.

Напомним, что каталонский гранд на выезде встречался с «Осасуной». Подопечные Ханса-Дитера Флика потерпели поражение со счетом 2:4.

После гостевого фиаско «сине-гранатовые» продолжают лидировать в турнирной таблице Ла Лиги с 21 очком. В следующем матче испанского чемпионата подопечные Флика померяются силами с «Алавесом». Игра пройдет 6 октября.