Гризманн поделился ожиданиями от дерби с «Реалом»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о предстоящей встрече с «Реалом».

«Матрасники» примут «сливочных» в родных стенах в матче восьмого тура Ла Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Играть против «Реала» у нас дома – это всегда нечто особенное. Перед матчем в раздевалке царит напряжённое ожидание, вам не терпится выйти на поле.

Как мы объясним дух этого соперничества нашим новичкам, пришедшим летом? Это очень трудно объяснить. Думаю, они поймут это сами во время матча, прочувствуют особую атмосферу. Надеюсь, мы наберём три очка и проведём отличный вечер», – сказал в разговоре с DAZN Гризманн.