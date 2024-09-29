Ямаль – первый игрок пяти ведущих лиг с 5+ голами и 5+ ассистами

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль не остался без результативных действий в провальном для команды матче с «Осасуной» (2:4).

Ханс-Дитер Флик решил предоставить 17-летнему игроку отдых, выпустив его на поле только на 59-й минуте. Спустя полчаса юный испанец отметился забитым голом, но этого было мало – к тому моменту «Осасуна» уже сняла вопрос о победителе. Тем не менее, как отмечает Barca Universal, Ямаль стал первым представителем пяти ведущих европейских лиг, достигшим отметки в пять голов и пять результативных передач.

1 октября «Барселона» примет в родных стенах швейцарский «Янг Бойз» в поединке второго тура общего этапа Лиги чемпионов.