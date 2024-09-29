Рафинья – о поражении «Барселоны»: «Я полностью уверен в силе нашей команды»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас прокомментировал неудачу команды в матче против «Осасуны» (2:4).

Рулевой «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик был вынужден прибегнуть к ротации состава. Одним из тех, кому не нашлось места в основе, стал Рафинья – он вышел на замену только на 59-й минуте.

«Поражения помогают расти. Я полностью уверен в нашей команде и в той работе, которую мы проделываем. Мы по-прежнему вместе, как и всегда», – написал в социальных сетях 27-летний футболист после проигранного матча.

Поражение от «Осасуны» стало для «Барселоны» первым в нынешнем сезоне в рамках Ла Лиги. В предыдущих семи поединках каталонцы одержали семь побед.