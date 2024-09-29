Флик признал свою ошибку: «Хотите кого-то обвинить – вините меня»

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик взял на себя ответственность за поражение в матче против «Осасуны» (2:4).

Каталонцы выиграли все семь предыдущих поединков в Ла Лиге под руководством немецкого тренера, но в субботу победной серии пришёл конец.

«Хотите кого-то обвинить – вините меня. Я допустил ошибки. Я перегрузил игроков, поэтому нам нужно было ротировать состав, чтобы дать им отдохнуть.

Очень рад, что впереди матч Лиги чемпионов против «Янг Бойз». Нам необходимо одержать первую победу [в турнире], но будет непросто», – заявил Флик на пресс-конференции после неудачи во встрече с «Осасуной».