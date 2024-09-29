«Реал» запретил Мбаппе смотреть матч с «Атлетико» на трибунах

Килиан Мбаппе не сможет посетить мадридское дерби в качестве зрителя.

25-летний форвард пропускает выездной поединок с «Атлетико» из-за травмы, полученной в прошлой игре. Согласно сведениям L'Equipe, француз хотел посмотреть матч на стадионе «матрасников», однако «Реал» запретил ему это делать, чтобы обезопасить звёздного игрока от возможных инцидентов на трибунах.

Встреча мадридских «Атлетико» и «Реала» состоится в воскресенье в рамках восьмого тура Ла Лиги. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

В активе Килиана Мбаппе семь забитых мячей в девяти поединках текущего сезона.