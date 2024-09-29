Флик: «У «Барселоны» много проблем с составом, но мы это принимаем»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о трудностях команды после поражения от «Осасуны» (2:4).

Немецкий рулевой был вынужден ротировать состав в поединке восьмого тура Ла Лиги, что не привело к успеху – победная серия «сине-гранатовых» на внутренней арене подошла к концу.

«Если вы посмотрите на наш состав на данный момент, то увидите, что у нас всего три здоровых полузащитника и один защитник, играющий в полузащите. Это нелегко, но мы принимаем ситуацию.

Мы всё ещё на правильном пути. Матчи проходят каждые три дня, нужно идти дальше. До сегодняшнего дня команда выступала очень хорошо», – передаёт Barca Universal комментарии Флика.