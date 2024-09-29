Бензема поделился прогнозом на матч «Атлетико» – «Реал»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема ответил на вопрос о предстоящем дерби.
В воскресенье «сливочные» проведут выездную встречу с мадридским «Атлетико» в рамках восьмого тура Ла Лиги. Поединок стартует в 22:00 по московскому времени.
Журналисты попросили форварда «Аль-Иттихада» назвать победителя предстоящего матча.
– Как вы думаете, кто победит в мадридском дерби?
– А вы как думаете?
– «Реал».
– Конечно, «Реал», – ответил француз, выступавший за «королевский клуб» на протяжении 14 лет.
На текущий момент команда Карло Анчелотти занимает вторую строчку в турнирной таблице с 17 очками. «Атлетико» располагается на третьем месте, отставая на два балла.
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