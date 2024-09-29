Бензема поделился прогнозом на матч «Атлетико» – «Реал»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема ответил на вопрос о предстоящем дерби.

В воскресенье «сливочные» проведут выездную встречу с мадридским «Атлетико» в рамках восьмого тура Ла Лиги. Поединок стартует в 22:00 по московскому времени.

Журналисты попросили форварда «Аль-Иттихада» назвать победителя предстоящего матча.

– Как вы думаете, кто победит в мадридском дерби?

– А вы как думаете?

– «Реал».

– Конечно, «Реал», – ответил француз, выступавший за «королевский клуб» на протяжении 14 лет.

На текущий момент команда Карло Анчелотти занимает вторую строчку в турнирной таблице с 17 очками. «Атлетико» располагается на третьем месте, отставая на два балла.