Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от «Осасуны»

Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал о причинах провального результата в матче с «Осасуной» (2:4).

Хозяева поля забили дважды к 28-й минуте. В начале второго тайма «сине-гранатовые» отыграли один мяч, но вскоре «Осасуна» реализовала пенальти и снова повела с комфортным счётом. В концовке встречи каталонский гранд пропустил ещё однажды, но вышедший на замену Ламин Ямаль спас свою команду от разгрома, забив гол престижа.

«Осасуна» была очень хороша, особенно в переходных стадиях. У нас возникли проблемы в защите. Мы должны проанализировать ситуацию и стать лучше.

Во втором тайме мы прибавили, начали создавать моменты, но назначенный в наши ворота пенальти «убил» нас», – приводит Barca Universal слова Флика.