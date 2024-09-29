Флик объяснил отсутствие в старте важных игроков в матче с «Осасуной»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос об изменениях в составе.

В матче с «Осасуной» немецкий рулевой решил предоставить отдых ряду основных игроков, включая Ламина Ямаля и Рафинью Диаса. «Барселона» впервые проиграла в чемпионате (2:4), что, по распространённому мнению, связано как раз с ротацией состава.

«Сегодня у нас не было другого выбора. Мы нуждались в ротации, поскольку впереди слишком много матчей. Теперь нужно сосредоточиться на игре против «Янг Бойз». Некоторые наши игроки залечат травмы после перерыва на матчи сборных», – заявил в послематчевом интервью Флик.