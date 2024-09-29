Педри назвал проблему «Барселоны» в матче с «Осасуной»

Футболист «Барселоны» Педри назвал одну из причин провального выступления команды в матче против «Осасуны» (2:4).

Каталонцы впервые в сезоне проиграли в Ла Лиге и пропустили лишь на один гол меньше, чем в семи стартовых встречах чемпионата вместе взятых.

«Мы оставляли «Осасуне» слишком много пространства для контратак, за что и были наказаны. Теперь нам нужно думать о предстоящем матче Лиги чемпионов – мы хотим победить в первой домашней игре», – цитирует BarcaCentre Педри.

1 октября «Барселона» сыграет в Лиге чемпионов против швейцарского «Янг Бойз». В следующем туре Ла Лиги команде Ханса-Дитера Флика предстоит встретиться с «Алавесом» (6 октября).