Педри недоволен судейством: «Рефери был несправедлив к «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Педри указал на судейские ошибки в проигранном матче Ла Лиги против «Осасуны» (2:4).

«Сине-гранатовые» впервые не смогли победить в чемпионате при Хансе-Дитере Флике. По мнению Педри, арбитр принял решения в пользу соперников как минимум в двух ключевых эпизодах.

«Для меня фол на Пау Викторе был очевидным – в матче с «Райо Вальекано» у нас отобрали гол за подобную игру. Я не понимаю, почему судья не свистнул, но не хочу оправдываться.

На мой взгляд, ситуация с Ямалем – явный пенальти. Рефери был несправедлив к нам», – сказал Педри в послематчевом интервью каналу Ла Лиги.