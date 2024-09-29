Куда уйдёт Холанн из «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн временами становится героем трансферных слухов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» изучает информацию из СМИ и на этой почве рассуждает на тему будущего норвежского бомбардира. В каком же клубе Холанн может оказаться уже в следующем сезоне?

Зачем Холанну менять клуб

Эрлинг Холанн выступает за одну из лучших команд Европы. За два с лишним года норвежец выиграл с «Манчестер Сити» шесть титулов, в частности два титула Премьер-лиги и трофей Лиги чемпионов. На счету Холанна в 106 играх за «горожан» ровно 100 голов и 14 голевых передач. Казалось бы, зачем Эрлингу менять клуб, правда? Но есть несколько причин, по которым уход норвежца из английского клуба в ближайшие годы реален.

Во-первых, «Манчестер Сити» рискует столкнуться с наказанием за нарушения финансовых правил. Клуб обвиняют в 115 таких нарушениях, и с учётом объёма дела санкции могут быть серьёзными. Поговаривают, что «горожане» могут вылететь в Чемпионшип или же столкнуться со снятием очков на несколько сезонов. Это ударит по спортивным амбициям «Сити» и на время сделает клуб менее привлекательным, в том числе для действующих звёзд.

Во-вторых, следующим летом из «Манчестер Сити» может уйти Хосеп Гвардиола. Действующий контракт испанца с английским клубом рассчитан как раз до конца сезона 2024/2025. Если «горожане» будут наказаны за финансовые нарушения, вероятность ухода Гвардиолы вырастет. Смена тренера, как говорят, может подтолкнуть Холанна к смене клубной прописки, ведь форвард понимает, что после ухода Гвардиолы в «Сити» может произойти большая перестройка.

В-третьих, Холанн хочет поиграть во всех европейских топ-лигах без исключения. Об этом несколько лет назад заявил отец звёздного футболиста. Эрлинг уже попробовал себя в Германии и Англии – остаётся Испания, Италия и Франция. Если говорить об испанском футболе, то туда Холанну будет лучше переехать в как можно более молодом возрасте. Следующим летом норвежцу исполнится 25 лет.

Куда уйдёт Холанн

Наверняка следующей страной в карьере Холанна будет Испания. Пресса ранее достаточно активно связывала норвежца с «Реалом», но на неделе появилась информация о том, что Эрлинга больше привлекает переход в «Барселону». Надо сказать, что вариант с каталонским клубом выглядит более выгодно для форварда.

В «Реале» сейчас сформировалась грозная линия нападения из молодых футболистов. Килиану Мбаппе – 25 лет, Винисиусу Жуниору – 24, Родриго – 23, Эндрику – 18. «Сливочным» было бы сложно вписать в этот список ещё и Эрлинга Холанна. Разве что кто-то уйдёт, что маловероятно. Представить отъезд Винисиуса в Саудовскую Аравию в ближайшие годы сложно, хотя при таком раскладе Холанн мог бы стать центрфорвардом, а Мбаппе перешёл бы на свою любимую позицию слева. Но даже в таком случае Холанн в Мадриде не был бы по-настоящему статусным игроком на общем фоне.

При переходе же в «Барселону» Холанн стал бы центральной фигурой всего проекта. В каталонском клубе есть талантливый Ямаль, но ему ещё предстоит реализовать свой талант в статус звезды. Холанн же входит в список наиболее дорогих и самых звёздных футболистов на планете прямо сейчас. В «Барселоне» он был бы более ценен, чем в «Реале» - тренер «сине-гранатовых» мог бы строить команду вокруг Эрлинга, способного забивать в среднем по голу за матч.

В общем, трансфер в «Барселону» должен стать для Холанна более серьёзным вызовом, чем трансфер в «Реал». К тому же есть информация, что президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта хочет, чтобы в Ла Лиге появился аналог противостояния Лионеля Месси и Криштиану Роналду в виде противостояния Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе. Норвежец и француз, как в своё время аргентинец и португалец, могут забивать голы пачками. Эта дуэль могла бы придать дополнительную перчинку «эль класико».

Когда Холанн уйдёт в «Барселону»

Трансфер Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити» в «Барселону» может состояться уже следующим летом. Немалое будет зависеть от вердикта по делу о возможных финансовых нарушениях «горожан» и от будущего Хосепа Гвардиолы. Но куда важнее может стать финансовая ситуация «Барселоны». Каталонский клуб до сих пор испытывает трудности, и бороться за самых звёздных игроков «сине-гранатовым» сложно. Но Жоан Лапорта говорит, что положение дел улучшается, поэтому всё может быть.

По слухам, «Барселона» уже сейчас пытается договориться о летнем уходе из клуба Френки де Йонга. Нидерландец получает очень высокую зарплату, и если вычеркнуть её из ведомости, то шансы «сине-гранатовых» купить Холанна резко вырастут. Если не получится, то «Барсе», возможно, придётся отложить трансфер Эрлинга ещё на год.

Реклама

Александр Тихий