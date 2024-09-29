Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Куда уйдёт Холанн из «Манчестер Сити»

29 Сентября 2024 • 09:55 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн временами становится героем трансферных слухов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» изучает информацию из СМИ и на этой почве рассуждает на тему будущего норвежского бомбардира. В каком же клубе Холанн может оказаться уже в следующем сезоне?

Зачем Холанну менять клуб

Эрлинг Холанн выступает за одну из лучших команд Европы. За два с лишним года норвежец выиграл с «Манчестер Сити» шесть титулов, в частности два титула Премьер-лиги и трофей Лиги чемпионов. На счету Холанна в 106 играх за «горожан» ровно 100 голов и 14 голевых передач. Казалось бы, зачем Эрлингу менять клуб, правда? Но есть несколько причин, по которым уход норвежца из английского клуба в ближайшие годы реален.

Во-первых, «Манчестер Сити» рискует столкнуться с наказанием за нарушения финансовых правил. Клуб обвиняют в 115 таких нарушениях, и с учётом объёма дела санкции могут быть серьёзными. Поговаривают, что «горожане» могут вылететь в Чемпионшип или же столкнуться со снятием очков на несколько сезонов. Это ударит по спортивным амбициям «Сити» и на время сделает клуб менее привлекательным, в том числе для действующих звёзд.

Во-вторых, следующим летом из «Манчестер Сити» может уйти Хосеп Гвардиола. Действующий контракт испанца с английским клубом рассчитан как раз до конца сезона 2024/2025. Если «горожане» будут наказаны за финансовые нарушения, вероятность ухода Гвардиолы вырастет. Смена тренера, как говорят, может подтолкнуть Холанна к смене клубной прописки, ведь форвард понимает, что после ухода Гвардиолы в «Сити» может произойти большая перестройка.

В-третьих, Холанн хочет поиграть во всех европейских топ-лигах без исключения. Об этом несколько лет назад заявил отец звёздного футболиста. Эрлинг уже попробовал себя в Германии и Англии – остаётся Испания, Италия и Франция. Если говорить об испанском футболе, то туда Холанну будет лучше переехать в как можно более молодом возрасте. Следующим летом норвежцу исполнится 25 лет.

Куда уйдёт Холанн

Наверняка следующей страной в карьере Холанна будет Испания. Пресса ранее достаточно активно связывала норвежца с «Реалом», но на неделе появилась информация о том, что Эрлинга больше привлекает переход в «Барселону». Надо сказать, что вариант с каталонским клубом выглядит более выгодно для форварда.

В «Реале» сейчас сформировалась грозная линия нападения из молодых футболистов. Килиану Мбаппе – 25 лет, Винисиусу Жуниору – 24, Родриго – 23, Эндрику – 18. «Сливочным» было бы сложно вписать в этот список ещё и Эрлинга Холанна. Разве что кто-то уйдёт, что маловероятно. Представить отъезд Винисиуса в Саудовскую Аравию в ближайшие годы сложно, хотя при таком раскладе Холанн мог бы стать центрфорвардом, а Мбаппе перешёл бы на свою любимую позицию слева. Но даже в таком случае Холанн в Мадриде не был бы по-настоящему статусным игроком на общем фоне.  

При переходе же в «Барселону» Холанн стал бы центральной фигурой всего проекта. В каталонском клубе есть талантливый Ямаль, но ему ещё предстоит реализовать свой талант в статус звезды. Холанн же входит в список наиболее дорогих и самых звёздных футболистов на планете прямо сейчас. В «Барселоне» он был бы более ценен, чем в «Реале» - тренер «сине-гранатовых» мог бы строить команду вокруг Эрлинга, способного забивать в среднем по голу за матч.

В общем, трансфер в «Барселону» должен стать для Холанна более серьёзным вызовом, чем трансфер в «Реал». К тому же есть информация, что президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта хочет, чтобы в Ла Лиге появился аналог противостояния Лионеля Месси и Криштиану Роналду в виде противостояния Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе. Норвежец и француз, как в своё время аргентинец и португалец, могут забивать голы пачками. Эта дуэль могла бы придать дополнительную перчинку «эль класико».

Когда Холанн уйдёт в «Барселону»

Трансфер Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити» в «Барселону» может состояться уже следующим летом. Немалое будет зависеть от вердикта по делу о возможных финансовых нарушениях «горожан» и от будущего Хосепа Гвардиолы. Но куда важнее может стать финансовая ситуация «Барселоны». Каталонский клуб до сих пор испытывает трудности, и бороться за самых звёздных игроков «сине-гранатовым» сложно. Но Жоан Лапорта говорит, что положение дел улучшается, поэтому всё может быть.

По слухам, «Барселона» уже сейчас пытается договориться о летнем уходе из клуба Френки де Йонга. Нидерландец получает очень высокую зарплату, и если вычеркнуть её из ведомости, то шансы «сине-гранатовых» купить Холанна резко вырастут. Если не получится, то «Барсе», возможно, придётся отложить трансфер Эрлинга ещё на год.

Реклама


Александр Тихий

Следующим клубом в карьере Холанна будет...
Барселона Реал Другой клуб укажу в комментариях
РезультатыАрхив
👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити Эрлинг Холанн ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси и Холанн выбрали новые клубы, ФИФА откажется от крупного турнира, а сборной Англии нашли тренера – в главных слухах недели Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии Левандовски назвал лучшего вингера в мире Булыкин предсказал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак» Раскрыта схема, по которой «Реал» планирует сыграть с «Атлетико» Анчелотти недоволен Винисиусом в «Реале» – известна причина Роналду забил – до 1000-го осталось 97 голов Джака объяснил, почему «Байер» пропускает так много ЦСКА - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн Гвардиола прокомментировал вторую подряд потерю очков «Манчестер Сити»
«Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
Спортивные новости
Бывший хоккеист СКА высказался о травме Евгения Кузнецова «Торпедо» в гостях разгромило «Амур» и одержало третью победу кряду в КХЛ Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Свищев — о паделе: «Мне понравился этот вид спорта, буду и дальше пропагандировать его в России» Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
29.09.24 в 15:00
Сельта Сельта
Жирона Жирона
1.96 3.75 3.40
Видео
29.09.24 в 17:15
Атлетик Б Атлетик Б
Севилья Севилья
1.58 3.95 5.40
Видео
29.09.24 в 19:30
Бетис Бетис
Эспаньол Эспаньол
1.56 3.80 6.00
Видео
29.09.24 в 22:00
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид Реал Мадрид
2.90 3.45 2.29
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Сентября
11:02 · Испания. Ла Лига
Серхио Рамос может уехать на родину Салаха - назван клуб
08:31 · Испания. Ла Лига
Тренер «Барселоны» объяснил, почему убрал из состава Левандовски
08:07 · Испания. Ла Лига
Радимов отреагировал на сенсационное поражение «Барселоны»
05:20 · Италия. Серия А
Покинувший «Реал» Пас признался, что надеется вернуться
04:50 · Испания. Ла Лига
Гризманн поделился ожиданиями от дерби с «Реалом»
03:27 · Испания. Ла Лига
Ямаль – первый игрок пяти ведущих лиг с 5+ голами и 5+ ассистами
03:07 · Испания. Ла Лига
Рафинья – о поражении «Барселоны»: «Я полностью уверен в силе нашей команды»
02:00 · Испания. Ла Лига
Флик признал свою ошибку: «Хотите кого-то обвинить – вините меня»
01:43 · Испания. Ла Лига
«Реал» запретил Мбаппе смотреть матч с «Атлетико» на трибунах
01:21 · Испания. Ла Лига
Флик: «У «Барселоны» много проблем с составом, но мы это принимаем»
01:12 · Испания. Ла Лига
Бензема поделился прогнозом на матч «Атлетико» – «Реал»
00:52 · Испания. Ла Лига
Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от «Осасуны»
00:34 · Испания. Ла Лига
Флик объяснил отсутствие в старте важных игроков в матче с «Осасуной»
00:25 · Испания. Ла Лига
Педри назвал проблему «Барселоны» в матче с «Осасуной»
00:12 · Испания. Ла Лига
Педри недоволен судейством: «Рефери был несправедлив к «Барселоне» 1
00:03 · Испания. Ла Лига
За последние 15 матчей в ворота «Барселоны» назначено больше пенальти, чем в предыдущих 77 играх
28 Сентября
23:47 · Испания. Ла Лига
Ван Бастена не удивили проблемы «Барселоны» в матче с «Осасуной»
23:24 · Испания. Ла Лига
Пау Виктор забил дебютный гол за «Барселону»
23:15 · Испания. Ла Лига
«Барселона» провела один из худших таймов в Ла Лиге за последние годы 1
22:41 · Испания. Ла Лига
«Барселона» впервые в текущем сезоне Ла Лиги пропустила два гола 1
22:40 · Испания. Ла Лига
​Саморано: «Реал» обыграет «Атлетико» со счётом 2:1»
21:34 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» устроил разгром «Валенсии» и отдалился от зоны вылета
21:30 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 10
21:07 · Испания. Ла Лига
Ямаль не попал в стартовый состав «Барселоны» на игру с «Осасуной» 1
19:12 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» и «Леганес» набрали по очку
Все новости