За последние 15 матчей в ворота «Барселоны» назначено больше пенальти, чем в предыдущих 77 играх

«Осасуна» завершила победную серию «Барселоны» в чемпионате Испании (4:2).

Команда Ханса-Дитера Флика подходила к матчу без единой осечки на внутренней арене, однако уже к 28-й минуте на табло горел счёт 2:0 в пользу «Осасуны». Гости не смогли перевернуть ход встречи и впервые в нынешнем сезоне уступили в Ла Лиге.

Свой третий гол в поединке, ставший победным, хозяева поля забили с пенальти. По данным Opta, за последние 15 матчей в рамках чемпионата Испании в ворота «Барселоны» назначено четыре одиннадцатиметровых – больше, чем в предыдущих 77 играх (три).

В следующем туре каталонский гранд сыграет против «Алавеса».