«Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны»

В чемпионат Испании вернулась интрига. Борьбу за лидерство реанимировали середняки из «Осасуны», разорвавшие оборону «Барселоны» в матче восьмого тура.

В середине первого тайма «Осасуна» забила дважды. Брайан Сарагоса получил мяч на левом фланге у лицевой и выполнил классный кросс в центр вратарской, где Анте Будимир опередил защитника и головой с близкого расстояния пробил под перекладину - 1:0. Серхи Домингес потерял мяч в центральном круге, после чего Пабло Ибаньес выполнил резкий пас вперёд на Сарагосу, который умчался на рандеву с голкипером, ушёл в сторону от него, а затем покатил снаряд уже в пустой створ - 2:0. Пау Виктор с левого фланга навесил в центр штрафной, а там Жюль Кунде выиграл борьбу у защитника и пробил головой в перекладину.

В начале второго тайма Жерар Мартин совершил перехват и отпасовал в центр на Пау Виктора, который с 23 метров пробил в левый нижний угол, а вратарь ошибся и пропустил мяч под руками в цель - 2:1. Будимир с пенальти оформил дубль, поразив правый нижний угол. Ямаль по центру пытался вывести мяч от своей штрафной, однако допустил ошибку, Абель Бретонес игровой снаряд перехватил, а затем с 24 метров пробил точно в правый угол - 4:1. Ферран Торрес с правого фланга отдал пас в центр к радиусу штрафной, а там Ямаль снаряд получил и с 19 метров красиво пробил в правый верхний угол - 4:2.

«Барселона» потеряла первые очки в сезоне, но остается лидером. Соперник делит четвертую строчку.