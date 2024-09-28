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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны»

28 Сентября 2024 • 23:58 Комментировать (3)
Осасуна
4:2
Барселона

В чемпионат Испании вернулась интрига. Борьбу за лидерство реанимировали середняки из «Осасуны», разорвавшие оборону «Барселоны» в матче восьмого тура.

В середине первого тайма «Осасуна» забила дважды. Брайан Сарагоса получил мяч на левом фланге у лицевой и выполнил классный кросс в центр вратарской, где Анте Будимир опередил защитника и головой с близкого расстояния пробил под перекладину - 1:0. Серхи Домингес потерял мяч в центральном круге, после чего Пабло Ибаньес выполнил резкий пас вперёд на Сарагосу, который умчался на рандеву с голкипером, ушёл в сторону от него, а затем покатил снаряд уже в пустой створ - 2:0. Пау Виктор с левого фланга навесил в центр штрафной, а там Жюль Кунде выиграл борьбу у защитника и пробил головой в перекладину.

В начале второго тайма  Жерар Мартин совершил перехват и отпасовал в центр на Пау Виктора, который с 23 метров пробил в левый нижний угол, а вратарь ошибся и пропустил мяч под руками в цель - 2:1. Будимир с пенальти оформил дубль, поразив правый нижний угол. Ямаль по центру пытался вывести мяч от своей штрафной, однако допустил ошибку, Абель Бретонес игровой снаряд перехватил, а затем с 24 метров пробил точно в правый угол - 4:1. Ферран Торрес с правого фланга отдал пас в центр к радиусу штрафной, а там Ямаль снаряд получил и с 19 метров красиво пробил в правый верхний угол - 4:2.

«Барселона» потеряла первые очки в сезоне, но остается лидером. Соперник делит четвертую строчку.

Протокол игры  
Осасуна4:2Барселона
(1:0) Будимир Анте18'  
(2:0) Сарагоса Брайан28'  
  53'Виктор Пау (2:1)
(3:1) Будимир Анте72'  
(4:1) Бретонес Абель85'  
  89'Ямаль Ламин (4:2)
Эррера СерхиоАресо Хесус 84' (Видаль Начо ( 84') Катена АлехандроБойомо ФлавьянКруз Хуан 84' (Эррандо Хорхе ( 84') Ибаньес Пабло  61'Торро ЛукасГарсия Рубен 59' (Пенья Рубен ( 59') Орос АймарСарагоса Брайан  69' 77' (Гарсия Рауль ( 77') Будимир Анте 77' (Бретонес Абель ( 77')
Запасные: Гомес МойсесУнаи ГарсияАйтор ФернандесБенито ИкерАрнаис ХосеМартинес Хавьер IIСтаматакис Димитриос
Пенья ИньякиКунде ЖюльДомингес Серхи  71' 85' (Форт Эктор ( 85') Кубарси ПауМартин Жерар 70' (Касадо Марк ( 70') Гарсия ЭрикПедри  90'Торрес ФерранТорре Пабло 59' (Ямаль Ламин ( 59') Виктор Пау 59' (Рафинья Диас ( 59') Левандовски Роберт 70' (Бальде Алехандро ( 70')
Запасные: Фати АнсуАстралага АндерФернандес АнтониоКуэнка АндресЯкобишвили АронИньиго МартинесФернандес Гильермо
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (3) Все комментарии
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sharipov
29 Сентября 2024 в 00:06
Сегодня в основном игра была такой как частенько бывало при Хави. Все якобы впереди п,но там ничего не получается. Зато получалось легко убегать у Осасуны. И, конечно, было очень заметно, что Флик сегодня проиграл тренеру Осасуны. Понятно,что состав у Барселоны сейчас больше похож на Барселону -2, но так легко отдать три очка - это не уровень команды, которая желает завоевать трофеи. Очень грустно!
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pol-black
29 Сентября 2024 в 00:04
дааа, защита нынче у Барсы ни в одно место. да и Гарсия в качестве опорника не впечатляет. стартовый состав удивил. хоть и нужно Ямалю с Рафиньей давать отдыхать, но всё же они сейчас главные творцы на поле, уж никак не Лёва с Торресом.
Пенья неплохой вратарь, но ошибается. нужен всё же кто-то поопытней.
памплонцы удивили конечно. никакого страха, никакой дрожи. не поплыли после пропущенного гола, не закрылись. ловили на быстрых контрах и получили свои моменты. молодцы!
жаль, барсы рекорд не повторили. и получили первое поражение в чемпионате. когда то это должно было случиться. особенно с таким количеством пацанов в составе. нужно тренерам сделать выводы, а команде готовиться к следующим матчам.
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Барсaфобия
29 Сентября 2024 в 00:02
И Флик будет считать что Ямаль, Рафинья и Бальде отдыхали? Все играли почти тайм с огромной давленией ещё дизмораль для Ямаля в голе Осасуны, ещё проиграли, Флик что делает?
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