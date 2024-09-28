Ван Бастена не удивили проблемы «Барселоны» в матче с «Осасуной»

Знаменитый экс-футболист Марко ван Бастен не был поражён неудачной игрой «Барселоны» в матче с «Осасуной».

Команда Ханса-Дитера Флика пропустила два безответных мяча к перерыву. Во втором тайме «сине-гранатовым» быстро удалось отыграть один мяч, но «Осасуна» вновь вернула себе комфортный задел, а затем и вовсе довела счёт до разгромного.

«Барселона» выглядит хуже «Осасуны». Это не странно, сегодня им [«Барселоне»] пришлось задействовать много молодых игроков. Флик решил не выпускать в старте Ямаля и Рафинью. Если на скамейке сидят лучшие игроки, вам будет трудно», – заявил в студии Ziggo Sport ван Бастен.