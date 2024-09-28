Пау Виктор забил дебютный гол за «Барселону»

22-летний форвард «Барселоны» Пау Виктор впервые отличился в футболке каталонского клуба.
Это произошло в матче восьмого тура испанской Ла Лиги против «Осасуны». На 53-й минуте Виктор подкараулил ошибку голкипера соперника и дальним ударом отправил мяч в сетку.
Напомним, нападающий присоединился к «Барселоне» в летнее трансферное окно, перебравшись из «Жироны» за скромные 2,7 млн евро.
В составе «сине-гранатовых» Виктор появился на поле уже в шести играх чемпионата Испании, в которых забил один гол и сделал один ассист.Встреча между «Осасуной» и «Барселоной» продолжается в эти минуты. Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.
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