Пау Виктор забил дебютный гол за «Барселону»

22-летний форвард «Барселоны» Пау Виктор впервые отличился в футболке каталонского клуба.

Это произошло в матче восьмого тура испанской Ла Лиги против «Осасуны». На 53-й минуте Виктор подкараулил ошибку голкипера соперника и дальним ударом отправил мяч в сетку.

Напомним, нападающий присоединился к «Барселоне» в летнее трансферное окно, перебравшись из «Жироны» за скромные 2,7 млн евро.

В составе «сине-гранатовых» Виктор появился на поле уже в шести играх чемпионата Испании, в которых забил один гол и сделал один ассист.