«Барселона» провела один из худших таймов в Ла Лиге за последние годы

«Осасуна» неожиданно забила два безответных мяча «Барселоне» в первом тайме.

Хозяева поля забили на 18-й и 28-й минутах, на что у «сине-гранатовых» так и не нашлось ответа до перерыва. Согласно сведениям Opta, за первый тайм у «Барселоны» набралось всего 0,05 ожидаемых голов (xG) – клубный антирекорд в рамках Ла Лиги с мая 2021 года (0,01 протий «Эйбара»), а также второй худший показатель за всё время сбора данных (с сезона-2010/11).

Следить за событиями второй половины встречи «Осасуна» – «Барселона» можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции. Вскоре после перерыва «сине-гранатовые» отыграли один мяч – отличился Пау Виктор.