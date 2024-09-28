«Барселона» впервые в текущем сезоне Ла Лиги пропустила два гола

В эти минуты «Барселона» проводит выездной поединок против «Осасуны» в рамках восьмого тура чемпионата Испании. Сейчас идет первый тайм, «Осасуна» впереди со счетом 2:0.

Стоит сказать, что «Осасуна» стала первой командой в нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги, кому удалось дважды поразить ворота «Барселоны». Ранее каталонцы пропускали только по одному голу от «Валенсии», «Атлетика», «Райо Вальекано», «Жироны» и «Вильярреала».

Следить за всеми событиями в матче «Осасуна» - «Барселона» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на спортивном портале LiveResult.