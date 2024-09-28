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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Саморано: «Реал» обыграет «Атлетико» со счётом 2:1»

28 Сентября 2024 • 22:40 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
1 2.85 X 3.45 2 2.50
Через 22 ч. 22 мин.

Центральным матчем восьмого тура испанского чемпионата станет поединок мадридских «Реала» и «Атлетико», он состоится в воскресенье. Своим прогнозом на исход матча поделился Иван Саморано - чилийский нападающий выступал в прошлом за «Реал» и, разумеется, верит в свой бывший клуб.

- Дерби будет очень напряженным, несмотря на потерю Мбаппе. В прошлом году выиграл «Атлетико». Но в этом году всё будет иначе - «Реал» выиграет со счётом 2:1. А голы забьют Беллингам и Родриго, - цитирует слова Саморано derbyderbyderby.it.

Напомним, что Иван Саморано выступал за «Реал» с 1992 по 1996 год, после чего ушёл в «Интер».


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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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