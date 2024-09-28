«Реал Сосьедад» устроил разгром «Валенсии» и отдалился от зоны вылета

Оказавшиеся на грани зоны вылета «Реал Сосьедад» и «Валенсия» провели матч восьмого тура Ла Лиги.
Баски забили победный гол уже на восьмой минуте, когда затяжную атаку легко завершил Такефуса Кубо. Наиф Агер был близок к успеху, но полет мяча преградила перекладина. На 80-й минуте окончательно снят вопрос о победителе после попытки Орри Оскарссона. Он же поставил точку в компенсированное время - 3:0.
«Реал Сосьедад» делит уже 12-е место, соперник - в зоне вылета. Арсен Захарян все еще восстанавливается.
Протокол игры
|(1:0) Кубо Такефуса8'
|(2:0) Оскарссон Орри80'
|(3:0) Оскарссон Орри90'
Ремиро Алехандро•Арамбуру Хон85' (Магунаселая Хон (85') •Субельдия Игор•Агер Наиф•Хави Лопеc•Субименди Мартин•Кубо Такефуса85' (Ариц Элустондо (85') •Сучич Лука75' (Браис Мендес (75') •Гомес Серхио•Барренечеа Андер60' (Туррьентес Беньят (60') •Оярсабаль Микель61' (Оскарссон Орри (61')
Мамардашвили Георгий•Фулкье Димитри•Таррега Сесар•Москера Кристиан•Васкес Хесус37' (Корреа Тьерри (37') •Пепелу77' (Алмейда Андре IV (77') •Гильямон Уго77' (Барренечеа Энцо (77') •Ногуэроль Диего Лопес62' (Гомес Даниэль (62') •Герра Хавьер62' (Каньос Серхи (62') •Риоха Луис•Дуро Уго
28 сентября. Стадион "Реале Арена".
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