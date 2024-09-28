«Реал Сосьедад» устроил разгром «Валенсии» и отдалился от зоны вылета

Оказавшиеся на грани зоны вылета «Реал Сосьедад» и «Валенсия» провели матч восьмого тура Ла Лиги.

Баски забили победный гол уже на восьмой минуте, когда затяжную атаку легко завершил Такефуса Кубо. Наиф Агер был близок к успеху, но полет мяча преградила перекладина. На 80-й минуте окончательно снят вопрос о победителе после попытки Орри Оскарссона. Он же поставил точку в компенсированное время - 3:0.

«Реал Сосьедад» делит уже 12-е место, соперник - в зоне вылета. Арсен Захарян все еще восстанавливается.