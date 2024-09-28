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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» устроил разгром «Валенсии» и отдалился от зоны вылета

28 Сентября 2024 • 21:34 Комментировать
Реал Сосьедад
3:0
Валенсия
окончен

Оказавшиеся на грани зоны вылета «Реал Сосьедад» и «Валенсия» провели матч восьмого тура Ла Лиги.

Баски забили победный гол уже на восьмой минуте, когда затяжную атаку легко завершил Такефуса Кубо. Наиф Агер был близок к успеху, но полет мяча преградила перекладина. На 80-й минуте окончательно снят вопрос о победителе после попытки Орри Оскарссона. Он же поставил точку в компенсированное время - 3:0.

«Реал Сосьедад» делит уже 12-е место, соперник - в зоне вылета. Арсен Захарян все еще восстанавливается.

Протокол игры  
Реал Сосьедад3:0Валенсия
(1:0) Кубо Такефуса8'  
(2:0) Оскарссон Орри80'  
(3:0) Оскарссон Орри90'  
Ремиро АлехандроАрамбуру Хон 85' (Магунаселая Хон ( 85') Субельдия ИгорАгер НаифХави ЛопеcСубименди МартинКубо Такефуса 85' (Ариц Элустондо ( 85') Сучич Лука 75' (Браис Мендес ( 75') Гомес СерхиоБарренечеа Андер 60' (Туррьентес Беньят ( 60') Оярсабаль Микель 61' (Оскарссон Орри ( 61')
Запасные: Умар СадикМуньос АйхенМарреро УнаиМарин ПаблоДжон Мартин ВисентеПачеко ХонОласагасти Хон
Мамардашвили ГеоргийФулкье ДимитриТаррега СесарМоскера КристианВаскес Хесус 37' (Корреа Тьерри ( 37') Пепелу 77' (Алмейда Андре IV ( 77') Гильямон Уго 77' (Барренечеа Энцо ( 77') Ногуэроль Диего Лопес 62' (Гомес Даниэль ( 62') Герра Хавьер 62' (Каньос Серхи ( 62') Риоха ЛуисДуро Уго
Запасные: Техон МартинДимитриевски СтолеКофрие МаксимилианоПерес ФранГасиоровски ЯрекВалера Херман
28 сентября. Стадион "Реале Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Реал Сосьедад

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