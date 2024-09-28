Ямаль не попал в стартовый состав «Барселоны» на игру с «Осасуной»

Сегодня, 28 сентября, «Барселона» встретится на выезде с «Осасуной» в рамках восьмого тура испанской Ла Лиги.

Пресс-служба каталонского клуба опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке. Стоит сказать, что в основной состав команды не попал 17-летний вингер Ламин Ямаль.

Стартовый состав «Барселоны»: Пенья (вр), Кунде, Кубарси, Домингес, Мартин, Гарсия, Педри, Торрес, Торре, Виктор Пау, Левандовски.

Начало матча между «Осасуной» и «Барселоной» запланировано на 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.