«Райо Вальекано» и «Леганес» набрали по очку

В восьмом туре Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Леганес» провели матч на равных.

На восьмой минуте поединка хозяева провели успешную контратаку, и Серхио Камелло ее завершил точным ударом. Спустя тайм гости отыгрались после попытки Хуана Круза.

1:1, хозяева поля делят восьмое место, противник - 14-е.