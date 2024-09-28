«Райо Вальекано» и «Леганес» набрали по очку

В восьмом туре Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Леганес» провели матч на равных.
На восьмой минуте поединка хозяева провели успешную контратаку, и Серхио Камелло ее завершил точным ударом. Спустя тайм гости отыгрались после попытки Хуана Круза.
1:1, хозяева поля делят восьмое место, противник - 14-е.
Протокол игры
|(1:0) Камелло Серхио8'
|55'Круз Хуан (1:1)
Баталья Аугусто•Рациу Андрей•Мумин Абдул•Лежён Флорьян•Балью Иван•Лопес Унаи•Сисс Пате64' (Валентин Оскар (64') •Де Фрутос Хорхе80' (Трехо Оскар (80') •Родригес Хамес 57'64' (Паласон Иси (64') •Гарсия Альваро Ривера74' (Эмбарба Адриан (74') • 90'Камелло Серхио64' (Нтекья Ранди (64')
Дмитрович Марко•Розье Валентен•Настасич Матия•Гонсалес Серхио VI•Эрнандес Хави V•Сиссе Сейдуба64' (Брашанац Дарко (64') •Тапия Ренато• 27'Круз Хуан85' (Франкеза Энрик (85') •Лопес Роберто III•Альтимира Адриа74' (Оскар Родригес (74') •Аллер Себастьян74' (Де ла Фуэнте Мигель (74')
28 сентября. Стадион "Кампо де Вальекас".
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