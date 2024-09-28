Не похоже на шутку: Звезда «Реала» ударил работника клуба по лицу на тренировке

В сети появилось странное видео с защитником «Реала» Антонио Рюдигером. Видео было снято на тренировке мадридской команды. В ролике Рюдигер держит за руку и не отпускает какого-то человека (утверждается, что это экипировщик). Мужчина явно пытается вырваться с серьёзным выражением лица, но Рюдигер не отпускает его и пытается дать пощёчину. В итоге футболист всё-таки дал мужчине пощёчину и ушёл в сторону. Видео распространил сайт ElDesmarque.

По видео сложно сказать, за что Рюдигер решил ударить экипировщика. Но шуткой здесь даже не пахнет. Хотелось бы услышать комментарии от футболиста и его клуба.