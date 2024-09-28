Морьентес: «Зачем отдавать «Золотой мяч» правому защитнику?»

Бывший футболист «Реала» Фернандо Морьентес дал комментарий по поводу борьбы за «Золотой мяч» в 2024 году.

«Кому бы я отдал «Золотой мяч»? Сложно. Зачем отдавать «Золотой мяч» правому защитнику? (улыбается). Футбол – это страсть и голы. Я думаю, что награду отдадут Винисиусу Жуниору. Это более чем заслужено.

Если бы «Золотой мяч» получил Карвахаль, Беллингем или Родри, это тоже было бы заслужено. «Золотой мяч» - это очень субъективно. Количество голов решает многое. Сложно представить ещё один пример с победой Фабио Каннаваро. Обычно ценится талант бомбардира, нападающего, плеймейкера…» - цитирует Морьентеса AS.