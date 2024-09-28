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Чемпионат Испании. Ла Лига

Первая победа в сезоне позволила «Хетафе» покинуть зону вылета

28 Сентября 2024 • 17:01 Комментировать
Хетафе
2:0
Алавес
окончен

После шести туров Ла Лиги «Хетафе» расположился в зоне вылета и в матче с «Алавесом» имел шанс улучшить ситуацию.

На 22-й минуте Крисантус Уче едва не открыл счет, но голкипер блестяще среагировал. И все же лидер атак «Хетафе» помог забить своей команде, заработав опасный штрафной. Мауро Арамбарри прямым ударом со стандарта вколотил мяч в сетку.

На 56-й минуте Антонио Мартинес рукой остановил удар противника - пенальти. Луис Милья был точен, голкипер угадал, но не выручил.

2:0, «Хетафе» делит 14-е место, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Хетафе2:0Алавес
(1:0) Арамбарри Мауро42'  
(2:0) Милья Луис58'  
Сория ДавидДьене ДаконамБеррокаль ХуанАльдерете ОмарРико ДиегоПерес КарлесАрамбарри Мауро  78' 89' (Аберден Набиль ( 89') Милья ЛуисСола Алекс  67' 70' (Иглесиас Хуан ( 70') Уче Крисантус 89' (Родригес Альваро ( 89'  90') Йылдырым Бертуг 74' (Майораль Борха ( 74')
Запасные: Да Коста КобаЛетачек ИржиАргуеллес ДавидРиско АльбертоСантьяго ХесусГонсалес ПетерДуарте ДомингушАленья Карлес
Сивера Антонио  62'Теналья НауэльАбкар Абделькабир  31' 55' (Санчес Мануэль ( 55') Седлар Александр 55' (Моуриньо Сантьяго ( 55') Диарра МуссаХордан ХоанБенавидес Карлос  45' 55' (Бланко Антонио ( 55'  70') Висенте Карлос  90'Стоичков ХуанМартин Карлос 46' (Кике Гарсия ( 46'  81') Мартинес Антонио III 69' (Вильялибре Асьер ( 69')
Запасные: Реббах АбдеррахманГевара АндерАдриан ПикаГуриди ХонКонечни ТомасОвоно ХесусРомеро Лука
28 сентября. Стадион "Колизеум".
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