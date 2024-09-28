Первая победа в сезоне позволила «Хетафе» покинуть зону вылета

После шести туров Ла Лиги «Хетафе» расположился в зоне вылета и в матче с «Алавесом» имел шанс улучшить ситуацию.
На 22-й минуте Крисантус Уче едва не открыл счет, но голкипер блестяще среагировал. И все же лидер атак «Хетафе» помог забить своей команде, заработав опасный штрафной. Мауро Арамбарри прямым ударом со стандарта вколотил мяч в сетку.
На 56-й минуте Антонио Мартинес рукой остановил удар противника - пенальти. Луис Милья был точен, голкипер угадал, но не выручил.
2:0, «Хетафе» делит 14-е место, соперник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Арамбарри Мауро42'
|(2:0) Милья Луис58'
Сория Давид•Дьене Даконам•Беррокаль Хуан•Альдерете Омар•Рико Диего•Перес Карлес•Арамбарри Мауро 78'89' (Аберден Набиль (89') •Милья Луис•Сола Алекс 67'70' (Иглесиас Хуан (70') •Уче Крисантус89' (Родригес Альваро (89') • 90'Йылдырым Бертуг74' (Майораль Борха (74')
Сивера Антонио• 62'Теналья Науэль•Абкар Абделькабир 31'55' (Санчес Мануэль (55') •Седлар Александр55' (Моуриньо Сантьяго (55') •Диарра Мусса•Хордан Хоан•Бенавидес Карлос 45'55' (Бланко Антонио (55') • 70'Висенте Карлос• 90'Стоичков Хуан•Мартин Карлос46' (Кике Гарсия (46') • 81'Мартинес Антонио III69' (Вильялибре Асьер (69')
28 сентября. Стадион "Колизеум".
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