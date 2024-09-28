Первая победа в сезоне позволила «Хетафе» покинуть зону вылета

После шести туров Ла Лиги «Хетафе» расположился в зоне вылета и в матче с «Алавесом» имел шанс улучшить ситуацию.

На 22-й минуте Крисантус Уче едва не открыл счет, но голкипер блестяще среагировал. И все же лидер атак «Хетафе» помог забить своей команде, заработав опасный штрафной. Мауро Арамбарри прямым ударом со стандарта вколотил мяч в сетку.

На 56-й минуте Антонио Мартинес рукой остановил удар противника - пенальти. Луис Милья был точен, голкипер угадал, но не выручил.

2:0, «Хетафе» делит 14-е место, соперник - восьмой.