Защищая Винисиуса: Ла Лига будет добиваться арестов фанатов «Атлетико»

В воскресенье вечером в чемпионате Испании состоится дерби между «Атлетико» и «Реалом». Фанаты «матрасников» готовят недобрую акцию – они хотят оскорблять Винисиуса Жуниора. При этом поклонники «Атлетико» собираются прийти на стадион в масках, чтобы их было сложно идентифицировать и наказать.

Ла Лига выступила с заявлением, в котором осуждает готовящиеся оскорбления звезды «Реала». В заявлении говорится о том, что Ла Лига будет требовать немедленного ареста зачинщиков кампании ненависти, направленной на пропаганду расизма.

Матч «Атлетико» - «Реал» стартует 29 сентября в 22:00 по московскому времени.